Президент России в будущем возглавит какую-нибудь партию

Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем намерен встать во главе политической партии, но не стал уточнять, какой именно.

В ходе встречи в четверг с главой государства журналисты газеты "Московские новости" спросили его, может ли он в будущем возглавить "Правое дело".

"Я считаю, что президент способен возглавить любую партию, просто в силу опыта, который он приобретает. Президент - опытный политик, который руководит большими процессами. Стремлюсь ли я к этому? Я вам отвечу так: я для себя этого не только не исключаю, а полагаю, что рано или поздно это произойдет. Какая это будет партия, позвольте мне на этот вопрос не отвечать", - сказал Медведев.

При этом он не исключил, что может стать во главе как существующей партии, так и партии, созданной им самим.

Медведев убежден, что через 10 лет большинство партий в России проведут ребрендинг. "Мы не Великобритания, чтобы тори и виги существовали там несколько веков. Да и жизнь другая", - сказал он.