Специальная акция ко Дню Конституции: «Украина – это Мы!»

28 июня на Майдане Незалежности в Киеве состоится празднование 15-летие со дня принятия Конституции Украины. Главный праздничный концерт, посвященный годовщине Дня Конституции Украины, начнется в 19:00 на Майдане Незалежности.

Музыкальное действо будет проходить под девизом: «Украина – это Мы!», поскольку каждый гражданин Украины является членом общества, которое и формирует государственность страны.

Концепцией праздничного концерта является демонстрация принципа равенства граждан разных национальностей, которые проживают на территории Украины.

Перед зрителями выступят популярные коллективы и исполнители «Океан Эльзы», «Мандри», Джамала, «Mad Heads XL», Гайтана.

Финальным аккордом концерта станет патриотическая песня «Украина - это Мы». Дебютное выполнение этой композиции в прямом эфире будет положено в основу сюжета специального социального видеоролика.

Завершится программа мероприятий на Майдане Незалежности в 22:00 праздничным фейерверком.

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