Студентам обещают «засчитать» сессию за участие в митинге против Тимошенко?

Студентам столичных вузов обещают успешную сдачу сессии, если они примут участие в митинге под Печерским судом столицы, направленном против лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО и в поддержку действий власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

По данным пресс-службы, звонки с такой информацией поступают в офис партии «Батькивщина». В частности, подобным образом активно собирают участников будущей провокации в Национальном авиационном университете. Раньше из нескольких источников партии сообщили, что на псевдомитинг студентов сгоняют, предлагая не только хорошие оценки, но и 200-300 грн., говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, завтра в Печерском райсуде будет рассматриваться уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений.

Ранее «Батькивщина» призвала граждан в пятницу в 9.00 собраться под помещением Печерского суда на мирный митинг.

«Прийти 24 июня под стены печально известного Печерского «суда» в Киеве - это означает больше, чем поддержать ТИМОШЕНКО. Это означает прийти и защитить себя, свое будущее и будущее своих детей», - обратилась «Батькивщина» к украинцам.