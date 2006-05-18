Со следующей недели в Украину придет жара

19 мая, по прогнозам синоптиков, в западных областях Украины будет облачно с прояснениями; ночью преимущественно без осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильные дожди; температура ночью 9-14°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории ожидается переменная облачность; без осадков, лишь днем в Приазовье, восточных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях местами пройдут грозовые дожди; температура ночью 7-12°, днем 19-24°, на юге и востоке до 26°. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

20-21 мая будет переменная облачность. 20 мая в западных, ночью в восточных, а днем и в северных областях преимущественно без осадков; на остальной территории временами дождь, местами гроза. 21 мая ночью без осадков, днем местами кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, 20 мая в западных областях 5-10°; днем 19-24°, на юге, а 21 мая в Украине 22-27°.

22 мая в Украине, кроме юга и востока, пройдет кратковременный дождь. 23 мая преимущественно без осадков, лишь днем в северных и западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 10-15°, днем 22 мая 23-28°, на востоке, а 23 мая в Украине 25-31°.

В г. Киеве и столичной области 19 мая будет переменная облачность. Без осадков, только вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°; по области ночью 7-12°, днем 19-24°.

20-21 мая ожидается переменная облачность. 20 мая ночью и утром, 21 мая днем местами кратковременный дождь, гроза; в остальное время без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20 мая 19-24°, 21 мая 22-27°.

22 мая и местами днем 23 мая пройдет кратковременный дождь, гроза (ночью 23 мая без существенных осадков). Температура ночью 10-15°, днем 22 мая 23-28°, 23 мая 26-31°.