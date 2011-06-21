Европейцы не понимают, что происходит в Украине?

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр ТИМА считает, что «намного ближе к Европейскому Союзу Украина была несколько лет тому назад», и «происходящее сегодня в Украине непонятно для европейцев».

Об этом П.ТИМА заявил в интервью Институту Горшенина, которое публикует LB.ua.

По словам председателя Объединения украинцев в Польше, «Украина сейчас так далеко, но, с другой стороны, так близко. Намного ближе к ЕС Украина была несколько лет тому назад, когда было к ней больше симпатии, когда быстрыми темпами происходили изменения. Возможно, 3-5 лет все изменят. Но то, что сейчас происходит в Украине, является непонятным для европейцев, к примеру, происходящее вокруг исторической тематики: ни один нормальный человек не поймет, как можно установить памятник Сталину. А то, что произошло с красным флагом, свидетельствует, что в политике применяются современные пиар-технологии вокруг элементов, укоренившихся в тоталитарный режим, что создает лишние конфликты».

П.ТИМА отметил, что «в оценках некоторых экспертов делается акцент на том, что украинское правительство больше занимается пиаром, чем государством или реформами. Часть комментаторов говорят, что в определенных сферах Украина приблизилась к Беларуси. Даже по сравнению с Россией, где, между прочим, такое как в Украине некритическое возвеличивание представителями государственного аппарата Сталина невозможно».

«Меня лично больше всего удивляет то, что люди, которым 45 лет, которые являются политиками в Украине, так сильно погружены в «советское» и как будто держатся за все эти остатки «советского», - отметил председатель ОУП.

По его словам, «вхождение в ЕС или признак демократической власти – это когда чиновник не находится вне закона. В Украине чиновник – это вторая каста, это клановое или феодальное общество, где есть резкая грань между одной и другой группой людей. Однако на фоне ситуации в Беларуси Украина теперь иначе выглядит. По схеме либерализации, которая происходила в Беларуси, думаю, проще было попасть в ЕС Беларуси, чем Украине. По принципу: меньше страна, меньше проблем».

«К президентским выборам в Беларуси очень сильно активизировались ее контакты с ЕС. Некоторые аналитики начинали говорить, что Беларусь имеет реальные шансы на сотрудничество с ЕС. Сегодня же, когда в Беларуси ситуация выглядит иначе, у Украины лучше исходные данные к реальному продвижению в ЕС. Жалко, что Украина не является лидером среди восточноевропейских стран. Лидером в изменениях, в реформах сейчас является Молдова», - подчеркнул П.ТИМА.