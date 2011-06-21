Янукович даст пресс-конференцию в гостинице: вход свободный

В ходе посещения Страсбурга запланировано несколько встреч Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с представителями СМИ, сообщила УНИАН пресс-секретарь главы государства Дарья ЧЕПАК.

Так, по ее словам, уже состоялись две встречи В.ЯНУКОВИЧА с журналистами – его общие заявления для СМИ с председателем ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ и генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном ЯГЛАНДОМ.

"Кроме того, сегодня запланирована пресс-конференция Президента в гостинице, где Виктор ЯНУКОВИЧ остановился на время своего пребывания в Страсбурге. Вход на пресс-конференцию свободный, на мероприятие приглашаются все представители СМИ", - сказала пресс –секретарь Президента.

Она также отметила, что выступление президента на сессии ПАРЕ транслировалось в прямом эфире Первого национального канала.