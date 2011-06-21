Представитель Украины при СЕ опроверг скандал со звонками

В Украинском представительстве при Совете Европы заявляют, что не звонили европейским дипломатам с просьбой озвучить вопросы, которые они планируют задать украинскому президенту.

Об этом в комментарии журналистам сказал постоянный представитель при Совете Европы Николай ТОЧИЦКИЙ.

«Категорически заявляю, что никто из моего постпредства не звонил, и звонить не мог, и я как руководитель постпредства несу за это полную ответственность», - сказал дипломат.

Он отметил, что подобные звонки невозможны вообще, тем более, по словам Н.ТОЧИЦКОГО, невозможно, чтобы дипломат позвонил по телефону и не представился. «Эта анонимность, звучащая в сообщении, - не просто так, любой дипломат сразу же представился бы. Я не исключаю, что это сделано с корыстной целью - для того, чтобы дать «интересный элемент» того или иного визита», - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня источники в ПАСЕ, ссылаясь на соответствующее заявление депутата ПАСЕ от Франции Франсуа РОШБЛУАНА, сообщили, что Постоянное представительство Украины при Совете Европы просило депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы не задавать неудобных вопросов Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ, выступление которого и ответы на вопросы депутатов запланированы на сегодня.

Собеседники агентства заметили, что Ф.РОШБЛУАН выразил возмущение такими действиями украинского представительства при Совете Европы и назвал предложение “неслыханным”.