Януковича в Страсбурге встретили плакатом «Не верьте ему!»

Сегодня в Страсбурге представители украинской диаспоры и народные депутаты от парламентских фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС встретили пикетом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который принимает участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом на своей странице на Facebook сообщил народный депутат Владимир АРЬЕВ.

«Четыре депутата ВР с французской и немецкой диаспорой - в Страсбурге пикетируем Совет Европы, где на Парламентской Ассамблее сегодня выступает ЯНУКОВИЧ», - написал он.

Участники акции протеста держали в руках лозунги: «Янукович, выполни резолюцию Европейского парламента!», «Президент Украины убивает демократию», «Нет политическим преследованием в Украине!».

Также люди демонстрировали плакаты с портретом В.ЯНУКОВИЧА с надписями: «Прекрати врать Европе!» и «Не верьте ему!».