Янукович поведал ПАСЕ, что для него - высшая ценность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявляет о неизменности евроинтеграционного курса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Европейская интеграция остается безусловным и неизменным приоритетом как внутренней, так и внешней политики Украины. Идея евроинтеграции действительно объединила украинское общество», - сказал Президент.

По его словам, идею евроинтеграции поддерживают ключевые политические силы Украины, а также большинство населения.

«Для меня как Президента Украины такие объединяющие факторы является высшей ценностью, именно поэтому во время контактов на всех уровнях с представителями Европейского Союза мы говорим о важности закрепления в соглашении об ассоциации положения о нашей европейской перспективе», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что голос Украины будет услышан.

Он также отметил важность создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

«И Президент Украины, и руководство Европейского Союза едины в своем стремлении завершить переговорный процесс по соглашению об ассоциации и зонах свободной торговли уже в этом году. Я также убежден, что свобода передвижения должна оставаться краеугольным камнем общеевропейских процессов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что для Украины является чрезвычайно важным, чтобы граждане европейских стран получили возможность свободного передвижения в пределах общего европейского пространства. «Только тогда Европа сможет по-настоящему избавиться от так называемых распределительных линий», - сказал он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ сообщил о том, что Украина вывела на новый уровень свои отношения с Российской Федерацией.

«Убежден, что все в зале согласятся с тем, что от всестороннего и стратегического развития взаимовыгодного сотрудничества с Россией выиграют не только народы наших государств, но и Европа и мир в целом. Это сотрудничество по определению не может быть направлено против других», - сказал Президент.