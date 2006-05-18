Предложение ”Нашей Украины” Мороз считает несерьезным

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что вопрос назначения премьер-министра необходимо решать после образования коалиции, и серьезно не воспринимает предложение ему от «Нашей Украины» возглавить правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам. (УНИАН: 16 мая Аналитический департамент центрального штаба «Нашей Украины» заявил, что считает кандидатуру А.МОРОЗА наиболее приемлемой на должность премьера).

А.МОРОЗ рассказал, что в свое время Виктор ЮЩЕНКО уже предлагал ему возглавить правительство. «Дело в том, что мне такое предложение делал ЮЩЕНКО еще до того, как стал Президентом – я мог бы, собственно, на то время, учитывая конкретную ситуацию, согласиться на такой вариант, чтобы снять ненужное напряжение», - подчеркнул лидер социалистов.

Сегодня, по его словам, никто с таким предложением к нему официально не обращался. «Я воспринимаю такое предложение как альтернативу для того, чтобы вести каким-то образом дискуссию», - сказал А.МОРОЗ. По его убеждению, такую дискую можно вести в том или ином варианте только после образования коалиции. «Поэтому все эти вещи, скорее, пиарные, виртуальные шаги, чем суть дела», добавил лидер СПУ.

Он сообщил, что сегодня продолжается активная работа над окончательной редакцией документа, который должен стать основой коалиции. Он подчеркнул, что в документе не упоминаются никакие фамилии. «Это отдельная тема», - сказал он, отметив, что в документе идет речь о принципах и цели объединения, а не о распределении должностей.

В то же время он соглашается с тем, что БЮТу должна быть отдана половина должностей. «В соответствии с процедурой, предусматриваемой соглашением о распределении ответственности, так должно быть – у них больше половины голосов», - сказал А.МОРОЗ.