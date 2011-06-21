Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на брифинге, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня.

«Я думаю, что в сентябре миссия приедет в Украину», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в ходе работы миссии будут рассмотрены все вопросы, требующие согласования, в том числе и повышения тарифов на газ для населения.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что для Украины на данный момент основным является то, чтобы сотрудничество не привело к увеличению инфляции.

«Я поставил главное условие, когда отправлял в Вашингтон членов нашего правительства, что для нас сейчас самая важная задача – это стабилизация ценовой ситуации, это не допустить разгона инфляции. Вот это самая главная задача сейчас», - сказал Н.АЗАРОВ. «…Если МВФ хочет стабильности в Украине, а программа нашего сотрудничества, прежде всего, заключается в стабильности на Украине, значит, мы должны взвешивать свои шаги в соответствии с нашей программой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по результатам консультаций с МВФ, проведенных 17 июня делегацией Украины, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил, что руководство Международного валютного фонда поддерживает продолжение активной работы в рамках программы сотрудничества с Украиной.

В частности, Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что руководство МВФ бесспорно положительно оценило принятие в первом чтении закона о пенсионной реформе.

Напомним, сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.