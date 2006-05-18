Подорожали новостройки под Киевом

Жилье на первичном рынке в многоквартирных домах городов-спутников Киева с начала года подорожало в среднем на 5% - с 765 до 805 у.е. за кв. м. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест» со ссылкой на аналитический отдел компании.

По данным пресс-службы, в мае с. г. отмеченное жилье подорожало в среднем на 1,6%, по сравнению с апрелем т.г. Так, стоимость однокомнатных квартир увеличилась в среднем на 2%, двухкомнатных – на 1,7%, трехкомнатных – на 1,2%. При этом стоимость 1 кв. м в однокомнатных квартирах увеличилась на 1%, в двухкомнатных – на 0,9%, трехкомнатных - на 0,9%.

Как отметили пресс-службе, «рост стоимости жилья в пригороде Киева вызван теми же процессами, что и в самой столице. В апреле и мае рост стоимости жилья в городах-спутниках был обусловлен, прежде всего, инфляционными ожиданиями».

В аналитическом отчете компании отмечается, что «в ближайшие месяцы, при условии сохранения сложившейся политической и экономической конъюнктуры на первичном рынке, средняя ценовая разница в стоимости 1 кв. м между Киевом и городами-спутниками сохранится на уровне от 300 до 600 у.е. в зависимости от класса жилья и зоны строительства».

Как уточнили в пресс-службе, отчет построен на анализе 29 объектов строительства многоквартирных домов 18 компаний-операторов первичного рынка в городах: Борисполь, Бровары, Вишневое, Вышгород, Коцюбинское, Обухов. Планируемый период сдачи строительства - 2006 – 2008 гг.

Средняя цена 1 кв.м по Киеву без учета зонирования составляет 1455 у.е.

Средняя цена 1 кв.м по Киеву в 4 зоне согласно классификации жилья, разработанной Украинской строительной ассоциацией (Святошин, Дарница, Троещина и т.д.), составляет 1120 у.е./кв.м. Четвертая зона – зона, наиболее приближенная к городам-спутникам.

Справка УНИАН. ООО «Строительно-инвестиционная компания «Київ Житло-Інвест» основана в 2001 году. Основные направления деятельности: проектирование, строительство элитных жилых и офисных комплексов, инвестиции в строительство, управление проектами, эксплуатирование жилья. Общая площадь проектов компании – свыше 140 тыс. кв. м. Основные проекты: жилой комплекс «Введенский», жилищно-офисный комплекс «Ботаник тауэрз», жилой дом «Эмпаир тауэр». Количество сотрудников – около 50 чел.