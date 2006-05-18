Подрались депутаты ”Нашей Украины” и БЮТ

В работе сессии Тернопольского областного совета объявлен 30-минутный перерыв в связи со стычкой, возникшей между 31-летним депутатом из Блока Юлии Тимошенко Игорем РОМАНКИВЫМ и 52-летним представителем блока «Наша Украина» Владимиром ДОЛИННЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время ссоры И.РОМАНКИВ толкнул В.ДОЛИННОГО в плечо, а затем сбросил его с трибуны, на которую тот вышел. Перерыв инициировал председатель Тернопольской облгосадминистрации, депутат облсовета Иван СТОЙКО.

Он предложил руководителями всех политических сил, представленных в облсовете, собраться у него в кабинете и провести переговоры. «Я призываю к примирению и взвешенности, чтобы мы вышли из этой ситуацией не избитыми, а друзьями», - сказал И.СТОЙКО.

Стычка возникла после того, как депутаты из блока «Наша Украина» собрались возле трибуны, а председатель областной организации УНП Ярослав ДЖОДЖИК заявил, что сессию не стоит продолжать, поскольку она будет нелегитимной, потому что секретариат и счетная комиссия избраны только из представителей одной политической силы.