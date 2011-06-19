Всемирный конгресс украинцев призывает нажать на власть Украины

Всемирный конгресс украинцев направил письмо руководителям международных организаций с призывом значительно усилить давление на властные структуры Украины ради обеспечения уважения к правам человека, демократии и свободных и честных выборов, соблюдения Украиной своих международных обязательств и выполнения требований резолюции Европарламента от 9 июня о ситуации в Украине "Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства”.

Об этом УНИАН сообщили в ВКУ.

В письме от 17 июня, сообщают в ВКУ, обращается внимание международного сообщества на роль Украины как представителя Европы в выполнении таких обязательств, как нынешнее председательство в Комитете министров Совета Европы, проведение в следующем году Евро-2012 и председательство в 2013 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ВКУ подчеркивает необходимость соблюдения Украиной своих международных обязательств и выполнения вышеупомянутой резолюции Европарламента.

Копии письма были посланы Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ.

Также ВКУ призывает Президента Украины прекратить применение в Украине «криминального правосудия как средства достижения политических целей и обеспечить выполнения требований Европейского Парламента, о которых он заявил».

Письмо ВКУ было направлено: генеральному секретарю ООН Пан Ги МУНУ, президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ, президенту Европейского Совета Герману Ван РОМПЕЮ, президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ, генеральному секретарю Совета Европы Торбйорну ЯГЛАНДУ, президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлуту ЧАВУШОГЛУ, высокому представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН, еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Штефану ФЮЛЕ, председателю делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Украина Павелу КОВАЛЮ, действующему председателю ОБСЕ Аудронюсу АЖУБАЛИСУ, верховному комиссару ООН по делам прав человека Наванатем ПИЛЛАЙ, директору Бюро демократических институтов и человеческих прав ОБСЕ Джанезу ЛЕНАРЧИКУ, председателю Подкомитета Европарламента по вопросам прав человека Гейди ГАУТАЛИ, комиссару Совета Европы по правам человека Томасу ГАММАРБЕРГУ, генеральному секретарю международной правозащитной организации “Международная амнистия” Салилу ШЕТТИ, представителю отдела по делам Европы и Центральной Азии всемирной неправительственной организации “Надзор за правами человека” Эрике ЛАЛЛИ и исполнительному директору международной правозащитной организации “Дом свободы” Дэвиду КРЭЙМЕРУ.

Как сообщал УНИАН, в резолюции, принятой 9 июня, Европарламент, в частности, призвал украинскую власть не преследовать оппозицию и отменить запрещение на поездки лидеру партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО, а также изменить меру пресечения экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и другим политическим узникам.