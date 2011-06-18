В ЕП увидели желание олигархов сорвать новый договор Украины и ЕС

Депутат Европарламента Михаэль ГАЛЕР (группа народных партий, Германия) считает, что причиной отказа в разрешении Юлии ТИМОШЕНКО посетить Страсбург и Брюссель является желание отдельных олигархов сорвать новый договор между Украиной и ЕС.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Единственной причиной может быть только то, что соглашение конкретно заставит олигархов действовать по-другому, чего они не хотят. Я думаю, такие намерения должны быть изобличены и обсуждены политически», - сказал депутат.

Он также отметил, что ЕС не позволит сорвать заключение договора, поскольку больше заботится «о гражданах, а не об олигархах или старых институтах (власти – УНИАН)».

М.ГАЛЕР назвал решение Генеральной прокуратуры насмешкой над верховенством права, и отметил, что нынешнее решение соответствует ранее озвученным заявлениям Генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ о том, что он «видит свою роль в исполнении желаний Президента».

Как сообщал УНИАН, 17 июня Генеральная прокуратура Украины запретила экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО совершить рабочие поездки в Черниговскую и Николаевскую области, а также в Страсбург и Брюссель.

В Страсбурге Ю.ТИМОШЕНКО планировала встречу с Президентом Парлам ентской Ассамблеи Совета Европы Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, а в Брюсселе – с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ, а также принять участие в саммите Европейской народной партии.