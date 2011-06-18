БЮТ: Янукович не справился с Тимошенко и привлек помощь из России

В БЮТ считают, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение выразил депутат из «БЮТ-Батькивщины» Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя УНИАН информацию о существовании письма министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА на имя премьера Николая АЗАРОВА с требованием погасить долг ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

«ЯНУКОВИЧ не может справиться с ТИМОШЕНКО самостоятельно, поэтому пригласил гуманитарную помощь», - заявил С.ПАШИНСКИЙ.

«Если это письмо не фальшивка, - сказал С.ПАШИНСКИЙ, - то, очевидно, во-первых, что оно написано по просьбе украинской стороны, а, во-вторых, что оно содержит бессмысленные и необоснованные претензии 15-летней давности к Украине, поскольку государство не несет ответственности за долги коммерческих структур. А что касается ЕЭСУ, то она, стоит напомнить, по указанию КУЧМЫ была в 1997 году полностью разрушена тогдашним руководителем налоговой АЗАРОВЫМ. Может, именно поэтому к нему и обращаются?».

С.ПАШИНСКИЙ убежден, что если власть уже реанимирует «трижды пережеванные» дела 1996 года, то это означает, что вся «репрессивная машина ЯНУКОВИЧА оказалась неспособной найти какие-либо факты, которые позволили бы привлечь ТИМОШЕНКО к уголовной ответственности за действия в должности главы правительства, и все это свидетельствует о том, что как премьер Юлия Владимировна имела безупречные отношения с законом».

«Наконец, - резюмировал С.ПАШИНСКИЙ, - если письмо СЕРДЮКОВА не фальшивка, то все, кто врал о «руке Москвы» и списании долгов, должны извиниться. На газовых переговорах Юлия ТИМОШЕНКО отстаивала национальные интересы Украины, и эта очевидная истина доказана сегодня новой провокацией».

Как сообщалось, в СМИ появилось письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единственные энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

"Министерство обороны Российской Федерации обращается к вам для решения вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением корпорацией "Единые энергетические системы Украины" взятых на себя обязательств перед Министерством обороны РФ по выполнению генерального соглашения... о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для потребностей Министерства обороны РФ", - отмечается в письме, передает «Украинская правда».

"В результате ненадлежащего выполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации "ЕЭСУ" перед Министерством обороны РФ составляет 405,5 миллионов долларов", - заявили в российском ведомстве.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности в сумме 405,5 миллионов долларов", - уточняет А.СЕРДЮКОВ.

*** Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию «ЕЭСУ».