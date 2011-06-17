В центре Львова появились рисунки - «Янукович с простреленной головой»

В центральной части Львова 16 июня неизвестные разрисовали несколько домов изображением мужчины, похожего на Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, с простреленной головой.

Как передает корреспондент УНИАН, изображения выполнены с помощью трафарета и краски черного и красного цвета.

В Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области сообщили, что сотрудниками милиции по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

Проводится поиск лиц, совершивших эти противоправные действия.