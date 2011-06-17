В центре Львова появились рисунки - «Янукович с простреленной головой»
18:06, 17 июня 2011Политика
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Милиция завела дело за хулиганство
В центральной части Львова 16 июня неизвестные разрисовали несколько домов изображением мужчины, похожего на Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, с простреленной головой.
Как передает корреспондент УНИАН, изображения выполнены с помощью трафарета и краски черного и красного цвета.
В Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области сообщили, что сотрудниками милиции по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.
Проводится поиск лиц, совершивших эти противоправные действия.
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