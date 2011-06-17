Янукович пожелал Тимошенко доказать свою невиновность в суде

, чтобы иметь возможность свободно передвигаться по странам мира

Братислава. 17 июня. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что для украинских политиков должны быть открыты двери в мир, и желает лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО доказать свою невиновность в суде, чтобы иметь возможность свободно передвигаться по странам мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Братиславе.

«Ю.ТИМОШЕНКО я желаю, чтобы она доказала свою невиновность в суде и могла и дальше жить, работать, заниматься любимыми делами», - сказал Президент.

Говоря непосредственно о возможности для Ю.ТИМОШЕНКО поехать в Страсбург, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что он не прокурор и не принимает подобных решений.

«Я неоднократно отвечал на этот вопрос и сейчас хочу повторить: я за то, чтобы для украинских политиков был открыт мир и открыты двери везде», - сказал он.

Он сообщил, что едет на будущей неделе в Страсбург на сессию ПАСЕ с целью ускорения евроинтеграционных устремлений Украины. «И на этом пути я приглашаю к сотрудничеству всех своих партнеров, в том числе и оппозицию. Я считаю, что это стратегические вопросы, которые должны объединять страну», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также призвал всех политиков работать над реформой правоохранительных органов, отметив, что подобная работа будет приближать Украину к европейским стандартам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо завершить работу над принятием Уголовно-процессуального кодекса, проект которого будет скоро направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения.