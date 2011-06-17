Пилипишин собирался cбежать?

Прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК заявляет, что прокуратура не намерена водворять в СИЗО экс-главу Шевченковского района Киева Виктора ПИЛИПИШИНА.

Об этом А.МЕЛЬНИК сказал в интервью газете «Сегодня» (№ 130 от 17 июня).

По информации прокурора столицы, В.ПИЛИПИШИН уже вышел из больницы и находится на подписке о невыезде, он не сотрудничает со следствием, ссылаясь на статью Конституции, согласно которой может не давать показаний против себя.

На вопрос о том, не собирается ли прокуратура снова закрыть В.ПИЛИПИШИНА в СИЗО, А.МЕЛЬНИК ответил: «Нет. Тогда в апреле у нас была достоверная информация, что ночью он собирался покинуть больницу и скрыться. Поэтому были приняты меры».

А.МЕЛЬНИК также сообщил, что недавно в прокуратуру обращались граждане другой страны, которые хотели, чтобы В.ПИЛИПИШИН приехал к ним в гости. «Но мы не позволили. Нам достаточно примеров ЕВЛАХА (экс-глава земельной комиссии Киевсовета) и ЧУБА (экс-начальник главка коммунальной собственности КГГА) - одного сейчас возвращаем на родину, второй неизвестно где», - добавил А.МЕЛЬНИК.

Он сообщил, что прокуратура получила результаты двух экспертиз по зданиям на проспекте Победы (прокуратура заявляет, что они были незаконно проданы при В.ПИЛИПИШИНЕ) и анализирует их. Необходимо еще получить несколько оригиналов других документов.

На вопрос, есть ли в прокуратуре дела против мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его бывшего зятя Вячеслава СУПРУНЕНКО, А.МЕЛЬНИК ответил: «В прокуратуре против них уголовных дел нет».

Как сообщал УНИАН, В.ПИЛИПИШИН подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий.

Ему инкриминируется превышение служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ помещений на проспекте Победы в столице общей площадью свыше 3220 кв. м, чем нанесен ущерб городу на сумму свыше 15 млн. грн.

Частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводились занатия.

Голосеевский районный суд Киева вынес постановление о задержании и доставке В.ПИЛИПИШИНА в суду для избрания ему меры пресечения – взятии под стражу. Однако В.ПИЛИПИШИН не задерживался, поскольку находился на лечении в клинике “Медиком” и Национальном научном центре «Институт кардиологии им. академика М.Стражеско».

Учитывая состояние здоровья В.ПИЛИПИШИНА, следователь прокуратуры 25 апреля избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.