Как Портнов, Онопенко и Пшонка УПК обсуждали

Советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ считает, что новый проект Уголовного процессуального кодекса Украины соответствует европейским и мировым стандартам, а его принятие позволит решить проблемы, которые накопились за десятки лет.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил во время заседания Рабочей группы по вопросам реформирования криминального судопроизводства с участием Президента (выступление Януковича см. здесь).

Участники обсуждения проекта УПК Украины внесли свои предложения относительно последующей работы над документом.

«Нормы этого документа на каждой стадии криминального производства соответствуют принципам, которые существуют в развитых странах мира, и конкретизируют их содержание. Достаточно широко учтена практика Европейского суда по правам человека, особенно относительно права на защиту и проведение негласных следственных действий», – сказал А.ПОРТНОВ.

Он отметил, что этим проектом Кодекса четко определены сроки передачи полномочий осуществлять досудебное следствие от органов прокуратуры, также предлагается полная отмена дополнительного расследования, что автоматически должно привести к увеличению количества оправдательных приговоров, установлен четкий перечень негласных следственных действий, а также порядок их осуществления.

В свою очередь, председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО ключевым моментом формирования новой законодательной базы криминального судопроизводства назвал обязательную защиту интересов человека. Кроме того, он подчеркнул, что криминальный процесс непременно должен быть состязательным.

«Только состязательность может обеспечить установление истины в деле. В состязательном процессе объективно повышается роль и ответственность суда, только он становится субъектом решения вопроса о виновности или невиновности лица», – сказал председатель ВСУ, отметив при этом, что новый проект Кодекса делает значительный шаг в становлении состязательности отечественного криминального процесса.

Особую поддержку он выразил предложению внедрить новые виды мер пресечения, таких как личное обязательство подозреваемого или обвиняемого, освобождение под залог и домашний арест. «Взятие под стражу должно стать мерой пресечения, которая применяется в исключительных случаях, когда другие варианты невозможны», – подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА отметил, что проектом УПК вводится понятие разумных сроков ведения следствия, вводится упрощенный порядок начала досудебного производства с одновременным введением единого реестра досудебных расследований. Кроме того, генпрокурор отметил, что в новом проекте Кодекса усовершенствована система защиты прав пострадавшего, усилен судебный контроль над расследованием, значительное развитие получили процедуры примирения и признания вины. «Принятие нового Уголовного процессуального кодекса – очень важный шаг в реформировании криминальной юстиции, гуманизации и построении правового государства», – считает генеральный прокурор Украины.

Советник по правовым вопросам Департамента юстиции США Посольства США в Украине Джон ЭНГСТРОМ выразил поддержку процессу реформирования криминального судопроизводства в Украине. В частности, он поблагодарил присутствующих за стремление сделать все, чтобы Украина приняла новый Уголовный процессуальный кодекс, который не только соответствует европейским и мировым стандартам, но и формирует систему сдерживания и противовесов для возобновления веры общественности в справедливость криминальных расследований.

«Проект Уголовного процессуального кодекса можно высоко оценить за расширение роли защитника на протяжении всего процесса, предоставление возможности для открытого и состязательного слушания перед судьей, прежде чем человек будет взят под стражу до суда, устранение распределения на разнообразные стадии следствия, которые существуют сегодня, внедрение механизма выявления и предупреждения незаконного жестокого обращения с задержанными и отмена стадии возбуждения уголовного дела», - сказал он.

Представитель посольства США также одобрительно оценил решение Рабочей группы по вопросам реформирования криминального судопроизводства относительно представления Кодекса в Венецианскую комиссию для официального просмотра.

«Этот прозрачный процесс лишь усилит окончательный продукт и в процессе работы над проектом закона об адвокатуре и о прокуратуре – двух существенных компонентов реформы криминального судопроизводства. Этот проект Кодекса должен служить фундаментальной основой», - резюмировал советник по правовым вопросам Департамента юстиции США Посольства США в Украине.