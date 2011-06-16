Янукович рассказал о принципах гуманизма в проекте УПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что проект нового Уголовно-процессуального кодекса предусматривает беспристрастное и быстрое рассмотрение уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в кодекс заложены не только эффективные правовые механизмы расследования криминальных правонарушений, но и установлена четкая и действенная система гарантирования соблюдения и защиты прав и свобод подозреваемых и обвиняемых во время уголовного производства.

Президент отметил, что проект кодекса обеспечивает равенство и состязательность стороны обвинения и стороны защиты во время рассмотрения дела в суде. «Мы изменим существующую в Украине практику, когда суды демонстрируют преданность только одной стороне процесса – обвинению», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ назвал недопустимым то, что в Украине процент оправдательных приговоров намного ниже, чем в европейских странах, и составляет всего 0,2% от общего количества решений суда.

По его словам, в проекте кодекса предлагается существенно расширить права адвоката, который получит возможность на уровне с прокурором выбирать и подавать доказательства в суд.

Одним из основных преимуществ кодекса является реализация основополага ющих принципов гуманизма и обеспечения уважения к человеческому достоинству. Так, по словам В.ЯНУКОВИЧА, проект реализует запрет для суда рассматривать в качестве доказательства сведения, которые были получены незаконным путем, в том числе путем насилия. На утверждение стандартов гуманизма направлено также то, что будет невозможным избыточное применения судами меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Президента, много внимания уделяется гарантированию прав и свобод человека на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела. Так, кодекс заложит фундаменты для оперативного осуществления правосудия в кратчайшие сроки. Для этого установлен ряд упрощенных процедур при судебном разбирательстве уголовных дел.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, кодексом предусмотрена возможность заключать соглашения между прокурором и подозреваемым, а также соглашения между потерпевшим и подозреваемым. «Это приведет к существенному сокращению сроков расследования уголовных правонарушений», - сказал он.

В кодексе предусмотрено, что обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления имеет право на рассмотрение его дела судом присяжных.

Также большое внимание уделено вопросу охраны тайны общения и частной жизни человека. В частности, устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда правоохранительные органы могут осуществлять негласные следственные действия. При этом они могут осуществляться исключительно по решению суда при совершении тяжких или особо тяжких преступлений, отметил Президент.

По его словам, сбалансированы полномочия следователя и прокурора, что приведет к более объективному расследованию уголовных правонарушений.

Проектом устанавливается действенный механизм судебного контроля за деятельностью органов следствия. Подозреваемый и обвиняемый будут иметь равные права обжаловать действия или бездействие прокурора или суда, сказал В.ЯНУКОВИЧ.