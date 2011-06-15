Депутаты передали Луценко в СИЗО мемуары Черчилля

Народные депутаты от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Ирина ГЕРАЩЕНКО и Александр ТРЕТЬЯКОВ сегодня посетили в Лукьяновском СИЗО лидера «Народной самообороны» экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили депутаты УНИАН, за разрешением на свидание с экс-министром они обращались к судье Печерского районного суда города Киева Сергею ВОВКУ и судья разрешил им такую встречу.

Депутатам также разрешили передать Ю.ЛУЦЕНКО книги, в частности, трехтомные мемуары Уинстона Черчилля «Вторая мировая война» и другую историческую и философскую литературу.

После встречи с Ю.ЛУЦЕНКО депутаты сообщили журналистам, что «несмотря на все ЛУЦЕНКО хорошо держится. Для этого нужно мужество».

«Юра просит поблагодарить всех, кто его поддерживает. Такая поддержка очень важна, когда оказываешься в непростой ситуации», - передали они его слова.

По их словам, экс-министр активно собирается выстроить свою защиту в предстоящем судебном процессе, он настаивает на безосновательности и политической составляющей всех обвинений, которые ему выдвигаются.

«Юра уверен, что он выиграет Европейский суд, потому что количество нарушений по его делу «зашкаливает», - передали журналистам его слова народные депутаты.

На вопрос о том, как он чувствует себя, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что «постепенно выходит из голодовки».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделом СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 апреля начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

С 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО находился в больнице скорой помощи Киева, куда он был доставлен из СИЗО на медобследование в связи с ухудшением состояния здоровья в результате голодовки.

23 мая экс-министр внутренних дел написал официальное заявление о прекращении голодовки.