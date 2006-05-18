Черновецкий хочет, чтоб у столичной милиции развивалась параноя

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве Виталию ЯРЕМЕ по поводу практики работы в столице строительных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, в обращении говорится: „Как известно, в последнее время в г. Киеве проявили себя с негативной стороны несколько инвестиционных строительных компаний, которые либо совсем исчезают, либо долгое время не выполняют своих обязательств перед гражданами, которые вложили в строительство жилья свои сбережения и средства, полученные в банках по кредитным соглашениям”.

В связи с чем Киевский городской председатель попросил В.ЯРЕМУ предоставить информацию по таким вопросам:

«Какие именно инвестиционные строительные компании вызывают подозрение со стороны ГУ МВД Украины в г. Киеве?

- В отношении каких из этих компаний есть информация о нарушении законодательства во время оформления им разрешительных документов на отведение земельных участков и строительство?

- Какие меры может принять киевская милиция, чтобы предотвратить появление новых „Элит-центров”?

- Чем Киевсовет и Киевская городская государственная администрация могут помочь в борьбе с мошенничеством?».