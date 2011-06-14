Freedom House рекомендует Януковичу уволить Табачника

Международная правозащитная организация Freedom House рекомендует Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ освободить Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования.

Об этом говорится в отчете Freedom House “Сигнал тревоги: В защиту демократии в Украине”, презентация которого состоялась сегодня в Киеве.

«Освободить от должности министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, возможно, наиболее контраверсионную фигуру в составе правительства, за сеяние ненужного и опасного разделения Украины по вопросам идентичности, языка и образования», - отмечается в документе.

Freedom House отмечает, что отличный исторический опыт и взгляды украинцев в восточной и западной частях страны обусловили ряд культурных разногласий по национальной идентичности, языку и религии. «Спорные культурные вопросы в Украине являются заметными и политизированными, поскольку многие утверждают, что укрепление украинской идентичности является необходимым условием долгосрочной независимости государства», - отмечается в отчете.

По мнению экспертов, государственная политика относительно образования, языка и религии признается стратегически важной, поскольку она помогает формировать взгляды населения, особенно младшего поколения.

«Многие в Партии регионов воспринимали сильное продвижение бывшим Президентом ЮЩЕНКО украинской идентичности и языка как отчуждение от русскоязычных граждан на востоке, не говоря уже о России. Сегодня многие в центральной и западной Украине побаиваются, что новое правительство и министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК в частности продвигают реакционную политику против украинского языка, идентичности и религии», - говорится в отчете.

По мнению экспертов, оппоненты Президента Виктора ЯНУКОВИЧА считают, что правительство может отказаться от попыток принять новое законодательство об утверждении русского языка как второго официального и отменить спорный законопроект об образовании. Тем не менее, они считают, что правительство не в состоянии проводить политику, которая помогла бы объединить страну, и позиция Министерства образования явно подрывает чувство национального единства.

«Кое-кто из общественности утверждает, что правительственный законопроект об образовании пытается представить российскую модель образования в Украине, более крепко связывая российские и украинские образовательные круги между собой и в то же время «строя Берлинскую стену между украинской и западной системами образования». И сейчас эти критики утверждают, что отказ признавать зарубежные профессиональные степени в Украине не допускает украинцев с иностранным образованием к ключевым профессиям и отбивает охоту к учебе за рубежом. Тогда как правительственному законопроекту не удалось заручиться поддержкой большинства, Д.ТАБАЧНИК (с которым мы не встречались) был обвинен в игнорировании интересов Украины в этой дискуссии», - отмечают во Freedom House.

Кроме того, отмечают эксперты, министр отменил несколько образовательных реформ эпохи В.ЮЩЕНКО, связанных со стандартами поступления в университет, и это решение может опять открыть двери для коррупции в этой области. Аналогичным образом усилия Д.ТАБАЧНИКА по закрытию недоукомплектованных школ ради экономии средств непропорционально и систематично задели украиноязычные школы, особенно в Луганске, Донецке и Одессе, повлекши местные протесты. Критики министра также указывают на политизацию кадровых решений в университетах.

«Мы слышали, что студенты университетов, как украинцы, так и иностранцы, жалуются на необходимость платить за хорошие оценки и на коррупцию при регистрации на предметы и студенческие визы. Это явление не новое и оно не возникло с избранием В.ЯНУКОВИЧА Президентом, но чувство отстранения от этой проблемы среди студентов – “как оно было, так и будет” – вызывает разочарование», - отмечают эксперты Freedom House.