Власти Херсона и Николаева разрабатывают Стратегию совместного развития

Власти Херсона и Николаева создали совместный комитет по разработке и внедрению Стратегического плана повышения конкурентоспособности и экономического развития Херсонско-Николаевского экономического субрегиона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на результаты первого заседания комитета, которое состоялось в селе Шевченково Октябрьского района Николаевской области.

В ходе заседания стороны подписали протокол о намерениях по созданию Стратегического плана повышения конкурентоспособности и экономического развития Херсонско-Николаевского экономического субрегиона. Работу над документом планируется завершить до конца текущего года. Стороны выработают предложения по совместному усовершенствованию разрешительной системы, оптимизируют регуляторную среду на местном уровне, спланируют работу по совместному привлечению инвестиций, определят правовой режим подготовки земельных участков для реализации инвестпроектов, а также стандарты качества продукции, которая производится в границах субрегиона.

В комитет по подготовке Стратегического плана вошли представители органов местного самоуправления и государственных администраций, бизнесмены, ученые и представители общественных организаций.

Экономический субрегион включает в себя Херсон и Николаев, Белозерский, Голопристанский, Цюрупинский районы Херсонской области, а также Николаевский, Баштанский и Октябрьский районы Николаевской области.