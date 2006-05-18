Под Киевом попал в ДТП автобус с пассажирами

17 мая в 11.50 в Киевской области на перекрестке дорог Володарка - Ставище и Ожеговка - Матвеевка произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ с легковым автомобилем ВАЗ 21043.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия и опрокидывания автобуса один человек погиб (водитель автобусу) и шесть человек пострадали (пассажиры автобусу).

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, погибли 8 человек и 119 - травмированы.