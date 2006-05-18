”Код да Винчи” освистали в Каннах

Долгожданный фильм "Код да Винчи" по одноименной книге Дэна Брауна, которым вчера открылся 59 Международный Каннский кинофестиваль, вызвал разочарование у критиков и зрителей. "Фильм слишком затянут и утомителен, а его концовка разочаровывает. Низкий интеллектуальный уровень картины делает смешным тот страх, который испытывает перед этим фильмом Ватикан", - основные мысли в рецензиях кинокритиков и мнениях рядовых зрителей. Сегодня демонстрация "Кода да Винчи" начинается сразу в кинотеатрах 70 стран. В список этих стран не входят Сирия, Иордания, Ливан и Египет, запретившие показ фильма. Бюджет "Кода да Винчи" составил 125 млн. долл., которые создатели фильма планируют собрать за первую неделю проката. Всего же продюсеры "Кода да Винчи" намерены собрать в прокате до 500 млн. долл.

На пресс-конференции после премьерного показа фильма курьезов было более, чем достаточно. Корреспондент из Греции спросил у режиссера фильма Рона Ховарда ("Аполлон 13", "Игры разума", "По прозвищу "Золушка"), отчего в одном из кадров фильма на фасаде Лувра висит афиша, где имя "Monna Lisa" написано с двумя "n"? "Честно говоря, я не помню. Я не заметил, что там было написано", - смутившись, ответил режиссер. А на вопрос другого репортера, верит ли сам Р.Ховард в то, что Христос женился на Магдалине, режиссер ответил: "Я не знаю - меня в те времена еще на свете не было!", - сообщает Би-би-си.

Исполнитель главной роли Том Хэнкс (профессор Роберт Лэнгдон) пытался доказать, что книга Д.Брауна – просто потрясающая история, к которой не стоит относиться слишком серьезно. Исполнители еще двух главных ролей – Одри Тоту и Жан Рено – старались просто помалкивать.

Книгу "Код да Винчи" и одноименный фильм сопровождают непрерывные скандалы. Так недавно было закончено судебное разбирательство по обвинению Д.Брауна в плагиате, вслед за чем петербургский ученый подал еще один аналогичный иск на автора "Кода". Ватикан резко высказался против демонстрации ленты, подчеркнув, что она искажает историю религии. По словам председателя Папского совета по культуре французского кардинала Поля Пупара, бестселлер американского писателя злоупотребляет незнанием католической веры и некоторыми моментами православия. Несмотря на это, в католических Испании, Италии и Мексике билеты на фильм раскуплены полностью.

Патриархия Грузии повергла критике роман Д.Брауна и одноименный фильм. "Мы хотим сказать христианам, которых интересует мнение церкви: содержание книги входит в противоречие с христианством", - сказали в патриархии. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что книга и фильм лишь вредят развитию христианства. "Смотреть можете, если вы духовно сильны и можете противостоять. А если вы слабы - не смотрите, чтобы не соблазняться", - сказал он.

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Всеволод Чаплин отметил, что книга и фильм "Код да Винчи" - продукты массовой культуры, которые не несут ничего нового. Православные епископы Молдавии во главе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром осудили предстоящий показ фильма в кинотеатрах Кишинева.

Напомним, что ключевой идеей романа "Код да Винчи" является миф о том, что Магдалина родила детей от Христа, потомки которых стали основателями династии Меровингов. А Ватикан тщательно скрывает эту тайну.

РБК-Украина