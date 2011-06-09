Тимошенко верит, что международный суд защитит Луценко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Европейский суд по правам человека признает факт ущемления прав экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО нынешней властью.

Об этом она сказала сегодня журналистам во время заседания Печерского районного суда города Киева по делу экс-министра внутренних дел, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Наша надежда на то, что Европейский суд по правам человека, я думаю, с недели на неделю начнет рассматривать дело Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку все предыдущие процедуры уже пройдены", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" также надеется, что украинское общество будет бороться за свои права и будет отстаивать их. "Главная наша надежда на то, что не будет молчать украинское общество, что не будут такое надругательство, как над Юрием ЛУЦЕНКО и миллионами людей, терпеть сегодня украинцы. А если мы будем молчать и не будем оказывать сопротивление таким действиям, то завтра таких, как Юрий ЛУЦЕНКО, будут миллионы. Страна не может жить без судов, без силовых структур, которые живут по закону, без власти, которая живет для государства и народа", - объяснила она.

"Мы не надеемся на украинские суды, потому что их просто зачистили. Но мы возлагаем надежды на то, что Европейский суд по правам человека все криминальные обвинения, которые являются незаконными, необоснованными, рассмотрит, и именно Европейский суд по правам человека оправдает Юрия ЛУЦЕНКО и многих других политзаключенных, которыми сегодня забили по всей территории Украины тюрьмы. Поэтому я верю, что Юрий ЛУЦЕНКО не проведет свою жизнь в тюрьме. Его защитит международный суд, если в Украине таких судов правосудных больше не осталось", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.