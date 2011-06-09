ГПУ отпустила Кучму в Париж

Следователи Генеральной прокуратуры Украины разрешили экс-Президенту Леониду КУЧМЕ по его просьбе посетить Париж.

Об этом УНИАН сообщил адвокат экс-президента Виктор ПЕТРУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Л.КУЧМА обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд во Францию с 14 по 16 июня 2011 года.

Во Франции Л.КУЧМА собирается принять участие в круглом столе относительно перспектив евроинтеграции Украины, который проводится Центром политических и иностранных дел. В круглом столе также будут принимать участие члены французского правительства, послы европейских стран и представители крупного бизнеса.

12 мая 2011 года Л.КУЧМА направил ходатайство к генеральному прокурору Украины В.ПШОНКЕ об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде с места постоянного проживания и получил отказ.

В ходатайстве отмечалось, что мера пресечения применена безосновательно и без учета положений ч. 2 ст. 148 УПК Украины, поскольку Л.КУЧМА не только не пытается уклониться от следствия и выполняет все требования ГПУ, но и, наоборот, является наиболее заинтересованным лицом в установлении истины по делу. Кроме того, при применении меры пресечения не учтено, что согласно Конституции за Л.КУЧМОЙ сохраняется и охраняется законом звание Президента Украины.

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ. Уголовное дело в отношении него возбуждено 21 марта 2011 года. Экс-президент обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).