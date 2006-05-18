Франция защищается от иностранцев

Нижняя палата парламента Франции одобрила новый законопроект в области иммиграции, предложенный министром внутренних дел страны Николя Саркози.

Как передает (С) Associated Press, в поддержку документа проголосовали 367 депутатов, 164 высказались против. Теперь закон будет отправлен на рассмотрение в сенат - верхнюю палату парламента, где он, как ожидается, будет вынесен на голосование в начале следующего месяца.

Новый законопроект, прежде всего, ставит целью снизить приток в страну неквалифицированных кадров - иммигрантов с низким уровнем образования и профессиональными минимальными навыками. Правительство решило ужесточить законодательство в этой области после того, как осенью 2005г. по Франции прокатилась волна погромов, устроенных выходцами из иммигрантской среды.

Нынешний законопроект рассматривается как экстренная мера, в каждой палате парламента состоится всего лишь одно его чтение. Ожидается, что окончательно документ будет одобрен в июне с.г. после того, как свое заключение вынесет специальная комиссия.

РБК-Украина