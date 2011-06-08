Янукович предлагает сменить главного на телевидении
20:00, 08 июня 2011Политика
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В соответствии с п.24 ч.1 ст. 85 Конституции
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Юрия ПЛАКСЮКА и предлагает назначить на эту должность Александра КУРДИНОВИЧА.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ в соответствии с пунктом 24 части первой статьи 85 Конституции Украины внес представление о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение А.КУРДИНОВИЧА на должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
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