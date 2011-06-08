Янукович предлагает сменить главного на телевидении

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Юрия ПЛАКСЮКА и предлагает назначить на эту должность Александра КУРДИНОВИЧА.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ в соответствии с пунктом 24 части первой статьи 85 Конституции Украины внес представление о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение А.КУРДИНОВИЧА на должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.