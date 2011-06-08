В Одессе все школы получили статус двуязычных

В Одессе после того, как городской совет принял программу сохранения и развития русского языка, все школы имеют статус двуязычных.

Об этом заявил мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ в интервью радиостанции "Эхо Москвы", сообщает Rus.NEWSru.ua.

По его словам, «на последнем исполкоме власти внесли соответствующие изменения в документы, в уставы 124 школ».

«Мы за то, чтобы никто никому не навязывал, на каком языке говорить, на каком языке учить детей. И поэтому теперь в Одессе школ нет ни украиноязычных, ни русскоязычных, они все двуязычные - можно хоть так, можно хоть так», - объяснил мэр.

А.КОСТУСЕВ добавил: "И мы успели опросить всех родителей, и родители определили язык обучения для своего ребенка."

Он напомнил, что "Одесса - это русскоязычный город, и наша культура, она русскоязычна. Если у Одессы отобрать русский язык, Одесса потеряет самобытность, она перестанет быть Одессой. Великие наши одесситы, великие писатели, мы знаем все их имена, они творили, писали на русском языке".

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Одесский горсовет утвердил «Программу сохранения и развития русского языка в городе до 2015 года». На ее реализацию выделено из городского бюджета-2011 805 тыс. грн.

Программой предусмотрено, в частности, что русский язык будет одним из основных языков учебного процесса в дошкольных и школьных заведениях, увеличится количество русскоязычных школ и дошкольных учреждений, объемы закупок литературы и учебников на русском языке для школ и библиотек.