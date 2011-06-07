Нардепы уже хотят запретить курение за рулем

Народные депутаты от «Нашей Украины» предлагают Верховной Раде запретить курение водителями транспортных средств и курение во всех транспортных средствах, в которых находятся лица в возрасте до 16 лет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила автор законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" и некоторые законодательные акты Украины» народный депутат Лилия ГРИГОРОВИЧ.

«Наша страна выглядит очень непрезентабельно на фоне многих других европейских стран, в которых курение уже давно дошло до крайнего минимума. У нас, к величайшему сожалению, это не так», - отметила депутат.

Именно поэтому, по ее словам, она в соавторстве с другими депутатами от «Нашей Украины» Владимиром КАРПУКОМ и Зиновием ШКУТЯКОМ внесла на рассмотрение парламента законопроект, направленный на приведение норм национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами. В частности, речь идет о внесении изменений в действующее законодательство относительно продажи, маркировки, употребления и запрета курения табачных изделий.

Кроме запрета курения водителями транспортных средств и во всех транспортных средствах, в которых находятся лица в возрасте до 16 лет, предлагается установить административную ответственность за нарушение этой нормы. Так, курение в автобусах, маршрутных такси, такси, троллейбусах, трамваях или в автомобильных транспортных средствах, в которых находятся лица в возрасте до 16 лет, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Л.ГРИГОРОВИЧ отметила, что законопроектом предлагается также дополнить перечень информации об ингредиентах табачных изделий и маркировку табачных изделий информацией о содержании монооксида углерода.

Кроме того, законопроектом предлагается определить новое понятие «табак орального потребления», установив полный запрет на его продажу, реализацию. В соответствии с проектом, «табак орального потребления - это все продукты, предназначенные для орального потребления, кроме продуктов, которые курят или жуют, созданные полностью или частично из табака в виде пыли, маленьких частиц или в их комбинации, особенно те, которые представлены в дозированных или пористых конвертах или в виде, который предусматривается для продукта, готового к потреблению».