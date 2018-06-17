Как мы ездили к Януковичу в Межигорье

Во время пресс-конференции 4 июня 2010 года по итогам 100 дней работы Виктор Янукович пригласил журналистов в Межигорье в свою резиденцию. “Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки”, – сказал Янукович. Впрочем очень скоро выяснилось, что президент не сделал поправку на свой плотный график, и приглашение для прессы перенесли на “как только, так сразу”...

Обещание остается невыполненным уже год с хвостиком.

Поэтому сегодня, в День своего профессионального праздника, журналисты планировали провести акцию в селе Новые Петривцы возле президентской резиденции с требованием, чтобы Янукович в конце концов показал свои владения. Но сельский председатель Новых Петривцев Родион Старенький подал в Киевский окружной административный суд иск на организаторов акции. И суд быстренько запретил акцию журналистов возле Межигорья. Свое решение судья аргументировала тем, что при подаче заявки "был нарушен принцип заблаговременного извещения". Кроме того, по ее словам, "суд берет во внимание гарантированное человеку право на отдых". "Существует реальная опасность нарушения общественного порядка".

Рух «Стоп Цензуре!» назвал абсурдным и неправовым такое решение.

«Право на мирные собрания гарантированно Конституцией Украины, и не может быть ограничено. Запрет мирного собрания журналистов под прикрытием защиты права президента на отдых в внерабочее время является комичным и лишенным здравого смысла», – шла речь в заявлении движения.

В «Стоп Цензуре!» призывали журналистов собраться в Межигорье, чтобы “проконтролировать выполнение решения суда о запрете их акции”.

Поэтому сегодня около 8-и утра около 60 представителей прессы прибыли к резиденции президента. Там на нас уже ожидал сельский председатель Новых Петривцев.

– Это не место для таких акций, – объяснял решение суда Родион Старенький. – Такие акции можно проводить на площадях, площадях, но не на улицах.

– Каким законодательным актом это регламентируется? У нас есть право на свободные собрания. И нигде не отмечено, где они могут проводиться.

– Мы обратились в суд и суд дал оценку нашим требованиям.

– А почему вы обратились в суд?

– Это частный сектор, здесь проживают люди, отдыхают, здесь они ездят и ходят на работу. Вы как журналисты постоянно требуете от любого лица, которое занимает место в нашей политике или которое состоит в руководящих должностях в органах государственного управления, соблюдения законодательства. А сами сегодня его нарушаете. Есть решение суда, но вы собрались здесь.

– Мы приехали по редакционному заданию. Проверяем, как выполняется решение суда.

– Неужели Президент, чьи интересы вы сейчас отстаиваете, жаловался, что его право на отдых нарушается? – интересуемся у сельского председателя.

– Президент не жаловался.

Тогда мы спросили, жаловался ли кто-то из жителей села. Старенький также рассказал, что вместе с журналистами прогулялся по одной из улиц рядом с Межигорьем.

– Одна жительница сказала, что против проведения акции, еще один человек - что 50 на 50, а третий, что ему все равно.

– А в чьей собственности находится эта земля под Межигорьем?

– Я знаю, но вам не скажу. Владелец мог измениться. Обращайтесь в Вышгородскую районную администрацию. Земля находится за пределами села.

Владение президента от “простых смертных” отмежевывает забор. Он буквально несколько сантиметров не достигает земли. Один из фотографов ставит на асфальт камеру, чтобы хоть краем “глаза” посмотреть, что же там так прячут за тем высоким зеленым забором.

– Там светлое будущее, – шутит кто-то из журналистов.

Но сенсации не вышло. За забором виднеется очердной забор. Также в кадр попадают берцы. Очевидно очередная “оборонная” линия...

Где-то после получасового ожидания журналистов просят расступиться, отойти от дороги – должен выезжать Янукович.

Забор открывается. Кортеж из 4-х мерседесов, в одном из которых находится гарант, “пролетает” мимо журналистов, не останавливаясь.

Вслед выезжает Шкода. Из нее выходит пресс-секретарь Януковича Дарка Чепак с охапкой белых и красных роз и со словами “от имени президента и пресс-службы хочу пожелать вам всего наилучшего и поздравить вас с днем журналиста” пытается вручить журналистам по цветку. Представители прессы от роз отказываются. Пресс-секретарь немножко озадачена.

– Акцию запретили. Почему же вы нас ждали? – интересуемся у пресс-секретаря президента.

– Я прочитала в Интернете, что вы здесь будете. И поскольку сегодня день журналиста, конечно, нужно вас поздравить.

– Почему президент лично не остановился нас поздравить?

– Президент поехал на работу. Служба безопасности запрещает ему останавливаться в кортеже. Где-то сейчас должно быть вывешено на сайте официальное поздравление. Сегодня у Президента будет неформальное общение с руководителями ведущих СМИ.

– Вы спрашивали президента, почему на протяжении года нельзя было пригласить журналистов в Межигорье?

– У вас будет возможность поставить этот вопрос на пресс-конференции в конце июня-начала июля. У нас был запланирован международный визит как раз в эти дни. Принимающая сторона попросила перенести его на две недели. Из-за этого мы запланировали пресс-конференцию не собственно на день журналиста, а позже. Президент ничего не боится. Вы будете иметь возможность поговорить с ним.

– Президент знает, что инициативный председатель сельского совета запретил проводить акцию?

– Знает

– И как он к этому относится.

– Думаю, сегодня в первые часы с ним можно будет об этом поговорить.

От имени Януковича госпожа Дарка также хотела передать представителям прессы огромный торт с надписью "С днем журналиста", который занял почти весь багажник авто. Но на сладкий подарок от президента никто не купился. Поэтому его поставили на лестницу комендатуры. Цветы же Чепак пришлось положить прямо на землю возле въезда к резиденции.

– Первая реакция журналистов на поздравление меня несколько удивила, – сказала она впоследствии в интервью УНИАН. – Кто-то из журналистов предложил: давайте не брать цветов и откажемся от подарка. Правда потом некоторые девушки все-таки взяли себе по цветку – им было приятно получить поздравление, как и любому человеку. В действительности мне жаль искреннего труда наших кондитеров из Государственного управления делами, которые старались, пекли торт для журналистов, надеялись, что им будет понравиться, а совсем не для того, чтобы его бросить на улице. Я искренне желаю всем журналистам успехов в профессиональной деятельности, творческого вдохновения и, конечно, красиво отпраздновать сегодняшний день.

Чепак рассказала, что торт изготовили на заказ президента специально к этому празднику. А букет роз она купила за собственные деньги.

– Президент сделал так, как мы и думали. Он боится журналистов, это очевидно, – считает журналист “Украинской правды” Мустафа Найем. – Если бы вышел Виктор Федорович и просто поздравил журналистов – это было бы логично, цивилизовано и разумно... Мы хотим попасть в Межигорье не потому, что любим Виктора Федоровича или хотим увидеть, где он живет. Мы хотим увидеть, на самом ли деле отвечает то место, где он живет, его декларации. У нас есть подозрения, что эта земля была отчуждена незаконно, по сомнительным схемам. Президент, который заявляет о том, что он борется с коррупцией, не допускает прессу к себе домой и перед журналистами проезжает на большой скорости. Вместо него выходит женщина-пресс-секретарь и нам пытается втюхать цветы в день нашего праздника. В годовщину своего обещания нам на суде запрещают собираться. Почему народ должен верить в реформы, почему мы должны верить хоть слову этого человека, если он не выполняет элементарных обещаний?

… Сегодня вечером на телеканале ТВi стартует телемарафон "Полный доступ", посвященный журналистам, журналистике и прозрачности органов власти. Януковича на него тоже пригласили. Но если у него не было минуты остановиться возле своего жилища для журналистов, то вряд ли он “потратит” целый вечер на общение со СМИ. Бережет себя…

Анна Ященко

Фото УНИАН