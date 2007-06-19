Анна Герман: Избави Боже от таких помаранчевых ценностей

Депутат от Партии регионов Анна Герман не воспринимает максиму: успех этой власти зависит от того, приняла ли эта власть ценности Помаранчевой революции. Так она заявила в интервью УНИАН.

“Избави Боже. Если ценности Помаранчевой революции это то, что делается сегодня, – давление на Конституционный суд, преследование людей, незаконные увольнения, заявления Президента о том, что он сделает все, чтобы Цушко привлечь к ответственности... – Возмущалась Герман. - Если помаранчевые ценности дают возможность указывать прессе, кого поддерживать на выборах, а Президенту – определять формат коалиции еще до выборов, то при чем здесь демократия? Не считаете ли, что когда такие подходы возьмут верх, Украина скатится к худшей ситуации, чем та, что была при Кучме? Когда уничтожается Конституционный суд, когда трижды в сутки Президент изменяет главу УГО, когда Генпрокурору дают указания сажать за решетку судей КС... Я начинаю бояться таких „демократических” принципов”.

Вместе с тем она заявила, что Борис Безпалый, который недавно вышел из Нашей Украины вряд ли появится в избирательных списках ПР, а Сергею Головатому – еще одному “политическому беженцу” – не обещали места судьи Европейского суда в обмен на отстаивание принципа юридической чистоты досрочных выборов.

“Списки формирует съезд партии, подчеркнула Герман. - Думаю, однако, что Борис Безпалый сам не хотел бы идти с Партией регионов, потому что он никогда не имел ничего общего с Партией регионов”. Но если бы это зависело от Анны Герман, то она пригласила бы Беспалого в список, “потому что это – порядочный человек”. “Я люблю людей, которые идут против течения", - добавила регионал.

Относительно Сергея Головатого, то "он не принадлежит к людям конъюнктурным, - заметила нардеп. - Если речь идет о Европейском суде, то я не знаю о таком обещании... Но и не вижу в Украине кандидатуры более достойной на эту должность, чем он”.

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