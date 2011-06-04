Коммунисты в парламенте как монашка в борделе

Коммунисты чувствуют себя неудобно в парламентском большинстве, заявил народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ в пятницу вечером в эфире программы «Шустер live» на Первом национальном телеканале

«У нас действительно будет сейчас вопрос на ближайшем съезде. Что бы там ни говорили, действительно нам неудобно в этом большинстве. Честно говоря, чувствуем себя, как монашка в борделе», - сказал Е.ЦАРЬКОВ.

По его мнению, власть пытается разделить Украину «по берегам Днепра» и управлять страной, используя раскол в обществе. «Но они убирают у людей социальную составляющую, не показывают, почему ценники растут, почему платежки растут», - отметил Е.ЦАРЬКОВ.