Политологи комментируют ”список Балоги” и ожидаемую реакцию на него

Политологи выдвигают разные версии восприятия участниками мегаблока демократических сил “первой десятки” избирательного списка, обнародованной председателем Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что «список БАЛОГИ» участники мегаблока воспримут неоднозначно - особенно блок «Рух – Украинская правица» и частично «Народная самооборона». В то же время эксперт не исключает, что возможно «Правица» будет довольна тем, что кроме Юрия ЛУЦЕНКО из «Народной самообороны» в десятку не попал никто.

В то же время, по словам В.Карасёва, все участники мегаблока примут, хотя и неокончательное, однако принципиальное решение. В.Карасёв объяснил, что “причины неоднозначного восприятия понятны – в первой десятке нет представителей “Правицы” и только один представитель “Самообороны”. “Но есть железобетонные факторы принятия этого списка – глава Секретариата не мог не согласовать хотя бы большинство этой десятки с Президентом. К тому же все понимают, что если не руководителем проекта блока демократических сил, то, безусловно, продюсером является сам глава Секретариата Президента”, - заметил политолог.

Он также акцентирует внимание на значительном омоложении списка блока демократических сил. “Я бы даже здесь использовал иронию: если логика «Нашей Украины»-2006 - Президент и «любі друзі», то в 2007 году – Президент и «любі діти», то есть новое поколение политиков, миссию ввести в большую политику которых взял на себя действующий Президент”, – считает В.Карасёв.

По мнению председателя Центра исследований политических ценностей Олеся ДОНИЯ, “иллюзиям, что общий список «Нашей Украины», «Народной самообороны» и «Украинской правицы» формируют именно субъекты избирательного процесса, нанесен серьёзный удар. Оказывается список (по крайней мере его “первую десятку”) формирует то ли Секретариат Президента, то ли лично Виктор БАЛОГА”.

Эксперт также убежден, что «Список БАЛОГИ» свидетельствует, что окружение Президента «взяло курс на омоложение «Нашей Украины»». «Самой «Нашей Украине» это может серьёзно помочь и дать второго дыхания этому проекту, а вот рейтингу общего блока такой подход может навредить», – считает политолог.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что список “первой десятки” мегаблока, обнародованный В.Балогой „подтверджує версию, что лидерская группа будет позиционироваться как будущий пропрезидентский состав правительства”. Но, по его словам, остаются те же возражения – важно учесть во “второй пятёрке” позиции других лидеров блока. А.Ермолаев заметил, что, кроме молодых и амбициозных политиков, есть еще и группа политических лидеров, с которыми связывают действия известных партий, – в частности это лидеры «Собора», лидеры Украинской народной партии. Есть люди, известные как основатели партии "Народный Союз Наша Украина". “Это важній капитал, который должен быть учтён и с точки зрения внутреннего расклада сил в самом блоке”, – убеждён А.Ермолаев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, руководитель Секретариата Президента Украины В.Балога не исключил, что избирательный список мегаблока демократических сил возглавит лидер политической партии "Народный Союз Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Также он назвал фамилии кандидатов на включение в первую десятку избирательного списка объединенного демократического блока: В.Кириленко, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, член Президиума НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, президент информационного агентства УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, глава Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО, член Президиума НСНУ Ксения ЛЯПИНА, заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАР, председатель Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ.