Эксгумацию тела Чорновола снимали на видео

Процедура эксгумации тела покойного лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила детально фиксировалась с помощью фото- и видеосъемки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор столицы Анатолий МЕЛЬНИК.

По его словам, «никакой тайной эксгумации не было».

Прокурор отметил, что эксгумация тела В.Чорновила началась вчера около пяти часов утра, и уже в 10.00 тело было доставлено в один из киевских моргов.

Как отметил А.МЕЛЬНИК, при проведении указанной процедуры присутствовали: следователь, в производстве которого находится дело по факту гибели лидера НРУ, судмедэксперты, сотрудники СБУ, ритуальной службы, администрация Байкового кладбища, сотрудники милиции, понятые.

Также прокурор проинформировал, что перед тем, как провести эксгумацию, следователям необходимо было получить соответствующие разрешения от близких родственников В.Чорновила. Эти разрешения дали его сыновья Тарас (8 апреля 2011 года) и Андрей (24 мая 2011 года). Кроме того, А.ЧОРНОВИЛ был поставлен в известность о дате и времени эксгумации и был приглашен присутствовать во время этой процедуры, однако отказался. В то же время, следователи пытались сообщить Т.ЧОРНОВИЛУ об эксгумации, но не смогли на протяжении двух дней выйти с ним на связь.

При этом А.МЕЛЬНИК отметил, что действующим законодательством не предусмотрена обязательная присутствию близких родственников во время эксгумации тела умершего.

Таким образом, по словам прокурора, во время этой процедуры были соблюдены все требования Уголовно-процессуального кодекса.

Прокурор также отметил, что вчера после обеда встретился с Т.ЧОРНОВИЛОМ и проинформировал его обо всех обстоятельствах эксгумации, местонахождении тела его отца. «Со стороны Тараса ЧОРНОВИЛА никаких замечаний или претензий к органам прокуратуры не было», - сказал А.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, сестра В.Чорновила Валентина заявила, что пришла положить цветы на могилу брата и увидела, что асфальтовая дорожка от могилы раскопана. Она допустила, что это был подкоп, чтобы вытянуть гроб. Женщина обратилась в дирекцию кладбища, где ей ответили, что заменяли потрескавшийся асфальт.

В связи с этим она допустила, что Генеральная прокуратура тайно начала процедуру эксгумации тела В.Чорновила.

Позже в прокуратуре Киева проинформировали, что эксгумация тела В.Чорновила проведена по назначению следователя с разрешения его близких родственников.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года. Расследование дела о его гибели до сих пор не завершено.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП В.Чорновила.

27 мая генеральный прокурор Виктор ПШОНКА в эфире одного из телеканалов заявил, что по делу о гибели бывшего лидера Руха В.Чорновила готовится эксгумация.