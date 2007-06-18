Ющенко: Польша – наш главный союзник в ЕС и важный носитель европейских ценностей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает чрезвычайно важным развитие отношений стран ГУАМ с Польшей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он заявил сегодня в Баку во время встречи руководителей государств в формате ГУАМ ­ Польша. Во встрече также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Республики Польши Лех КАЧИНСКИЙ и премьер-министр Молдовы Василе ТАРЛЕВ.

В начале встречи глава Украинского государства отметил, что считает чрезвычайно важным развитие формата отношений ГУАМ – Польша. «С этой страной нас связывает сотрудничество в евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях. Польша – наш главный союзник в Европейском Союзе и важный носитель европейских ценностей», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Участники встречи обсудили перспективы запуска нефтепровода “Одесса-Броды”, подняли тему формирования совместного пространства для транзита энергоносителей. Также руководители государств затронули вопрос относительно зоны свободной торговли в формате ГУАМ.

Как сообщал УНИАН, 18-19 июня в Баку проходит Второй саммит Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. В саммите принимает участие делегация Украины во главе с Президентом В.ЮЩЕНКО.