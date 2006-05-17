Кинах вошел в конфликт с Президентом

Пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО называет «политическими» вчерашние заявления экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Анатолия КИНАХА о непрофессиональном подборе управленческих кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, это И.ГЕРАЩЕНКО отметила сегодня на брифинге в Секретариате Президента, отвечая на вопрос журналистов о позиции Президента Украины по данному вопросу.

«Вчера Анатолий КИНАХ – политик, как любой политик, он, безусловно, имеет право на собственную политическую позицию, на ее высказывание. Но когда речь идет о команде, о работе во власти, в разных сферах и в разных должностях, то, безусловно, надо говорить о собственном вкладе и собственной ответственности за функционирование той или другой сферы», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Кроме того, она отметила: «Что касается кадрового вопроса, то я думаю, что он остается непростым в любой сфере, начиная от журналистики… заканчивая образованием, поскольку у нас сейчас не хватает профессиональных и хороших учителей в школах».

Также И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что это комплексная проблема – и образования, и знаний, и опыта. «Она существует в Украине в разных сферах, и мы будем неискренними, если не будем об этом говорить», - сказала она.

В то же время И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что в нынешней общественно-политической ситуации надо говорить не только о кадровых проблемах, но и об условиях, сложившихся в результате внедрения конституционной реформы.

Пресс-секретарь отметила, что позиция Президента заключается в необходимости поиска диалога, выхода на согласованную позицию между ветвями власти, «чтобы это была совместная работа на благо Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции экс-секретарь СНБО А.КИНАХ раскритиковал государственную кадровую политику, а также заявил о низкой исполнительной дисциплине в органах власти.