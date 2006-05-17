Партия регионов приняла новый проект коалиционного соглашения

Политсовет Партии регионов утвердил новый проект коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, текст соглашения, рассмотренный на политсовете, был отработан вместе с другими политическими силами, с которыми Партия регионов все время вела переговоры.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что соглашение является «довольно демократическим и содержательным». Он уточнил, что текст соглашения не содержит тех пунктов, которые вызывают разногласия между различными политическими силами, поскольку эти положения вынесены в отдельное дополнение, которое требует доработки.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что утвержденный текст соглашения будет разослан всем 450 народным депутатам для того, чтобы они имели возможность его обсудить.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля политсовет Партии регионов уже одобрял принципы коалиционного соглашения, которые она предлагает своим потенциальным партнерам. По информации пресс-службы партии, принципиальные основы коалиции заключаются в том, что главное – это выполнения обязательств по социально-экономическому развитию Украины, которые изложены в Стратегии экономического развития Украины.