Евросоюз хочет от Украины прозрачного процесса по делу Луценко
"Стараемся оказывать давление"
Европейский Союз хочет от Украины прозрачного процесса по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил источник в дипломатических кругах ЕС.
«Мы не вмешиваемся в отдельные дела», - отметил собеседник агентства.
«Вместе с тем, мы стараемся оказывать давление на украинские власти с тем, чтобы они обеспечили прозрачность и беспристрастность процесса», - добавил он.
По словам дипломата, это касается не только Ю.ЛУЦЕНКО, но и других представителей украинской оппозиции.
Как отметил собеседник агентства, у представителей Евросоюза, в частности, возникает вопрос, насколько оправдана примененная к экс-министру внутренних дел мера пресечения.