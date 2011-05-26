Евросоюз хочет от Украины прозрачного процесса по делу Луценко

Европейский Союз хочет от Украины прозрачного процесса по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил источник в дипломатических кругах ЕС.

«Мы не вмешиваемся в отдельные дела», - отметил собеседник агентства.

«Вместе с тем, мы стараемся оказывать давление на украинские власти с тем, чтобы они обеспечили прозрачность и беспристрастность процесса», - добавил он.

По словам дипломата, это касается не только Ю.ЛУЦЕНКО, но и других представителей украинской оппозиции.

Как отметил собеседник агентства, у представителей Евросоюза, в частности, возникает вопрос, насколько оправдана примененная к экс-министру внутренних дел мера пресечения.