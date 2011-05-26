Эксперты: 12 лет Луценко не дадут, а вот 5-7 - может быть
Власть не хочет "проявить слабость"?
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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразили политологи Владимир ФЕСЕНКО и Вадим КАРАСЕВ.
По словам В.ФЕСЕНКО, для экс-министра есть серьезный повод получить реальный срок. «Но не думаю, что это 12 лет, поскольку это выглядело бы неадекватно. Лет 5-7 – это может быть», - сказал он, заметив, что, по определенной информации, которой он владеет, этот срок может быть условным, но, тем не менее, «неадекватным с точки зрения юриспруденции и выдвинутых обвинений».
Вместе с тем, В.ФЕСЕНКО не исключает, что Ю.ЛУЦЕНКО могут приговорить к реальному сроку наказания, и выпустить на свободу лишь после следующих президентских выборов.
В свою очередь, В.КАРАСЕВ заметил: «С точки зрения политической целесообразности, такой срок адекватен, но с точку зрения юриспруденции – нет».
По его мнению, действующая власть опасается, что Ю.ЛУЦЕНКО выйдет героем, однако она не хочет «проявить слабость, и ее задача - публично наказать ЛУЦЕНКО как фигуру буйности, фигуру, которая может раскачивать ситуацию в разные стороны, чтобы показать, что может произойти с новыми «луценками» и новыми «тимошенками».