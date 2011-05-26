Януковича похвалили за заслуги и поругали за дело Тимошенко

Эксперт Польского института международных дел Лукаш АДАМСКИЙ отмечает ограничение политического плюрализма в Украине и селективное применение правосудия.

Об этом эксперт заявил в Варшаве во время рабочей встречи с экспертами Института Горшенина, сообщает Lb.ua.

По словам Л.АДАМСКОГО, «с одной стороны, конечно, видно, что благодаря Виктору ЯНУКОВИЧУ и его правительству работа украинской администрации стала более эффективной. Это то, что подчеркивают европейские служащие, политики. Это очень видно в процессе ведения переговоров с ЕС относительно образования между Евросоюзом и Украиной так называемой углубленной зоны свободной торговли. Это будет способствовать углублению взаимных контактов, европейской интеграции, процессу трансфера европейских норм. И если это удастся, это будет в большой мере заслугой В.ЯНУКОВИЧА – я хочу здесь прямо сказать».

С другой стороны, эксперта «очень беспокоит ограничение политического плюрализма в Украине. Есть очень много сигналов, что украинская власть усилила давление на малый и средний бизнес, усилила давление на владельцев СМИ. Видим также селективное, выборочное применение правосудия. Например, начато много процессов против бывших служащих или политиков из лагеря Юлии ТИМОШЕНКО. Я здесь не хочу сказать, виноваты они или нет. Потому что можно себе вполне представить, что правонарушения, в которых их обвиняют, действительно имели место, что они нарушали украинские законы. Но я себе задаю вопрос, почему таких процессов нет против политиков из лагеря бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО? Или почему таких процессов нет или очень мало против людей, которые сейчас в Партии регионов, во власти? Почему до сих пор ни В.ЮЩЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не достигли хотя бы одного: раскрытия того, кто стоял за фальсификациями выборов в 2004 году?».

По словам Л.АДАМСКОГО, «нет большой политической конкуренции, которая была в годы после Помаранчевой революции».

«Сейчас имеете Президента, у которого есть успехи, который имеет шанс войти в историю как Президент, который заложил фундамент под процесс модернизации государства и европейского выбора. Но видим негативные тенденции также. Я не хочу сказать, что Украина перестала быть демократической, но некоторые достижения Помаранчевой революции и сфера политического плюрализма сузились, уменьшились – и это досадно».