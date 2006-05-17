Рудьковский не хочет, чтобы поминали лихом

Представитель Социалистической партии, Черниговский городской председатель Николай РУДЬКОВСКИЙ не будет выставлять претензии о возмещении морального и материального ущерба водителю автомобиля "Фольгсваген", виновнику ДТП, повредившему его "Тойоту-Лексус". Об этом мэр сегодня сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Он также напомнил, что на днях в центре Чернигова в его авто врезался микроавтобус "Фольксваген". Ни РУДЬКОВСКИЙ, который находился в авто, ни его водитель не пострадали. Водитель, который нарушил правила дорожного движения и к тому же находился в нетрезвом состоянии, пытался скрыться с места происшествия, но через час был задержан работниками милиции.

Как сообщили УНИАН в ГАИ города, сейчас в отношении этого ДТП продолжается административное производство, а затем дело передадут в суд. "Это рядовое ДТП, которых тысячи", - сказал руководитель І-го отделения межрайонной ГАИ Виталий ГОРБАТКО.

Как уточнили агентству в пресс-службе городского совета, служебный автомобиль за Н.РУДЬКОВСКИМ не закреплен. Авто марки "Шкода-Октавия", на котором ездил предыдущий городской председатель, пользуется первый заместитель городского председателя.