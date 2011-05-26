Тимошенко думает, что в Печерском суде можно оставить только сторожей

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает неискренними заявления политиков о возможности объективного судебного разбирательства всех резонансных дел, возбужденных в Украине против оппозиционных политиков.

«Я могу понять, когда люди, глубоко не осведомленные в политических процессах, говорят о том, что окончательную правдивую точку в моем деле поставит суд. Но когда об этом говорят опытные и далеко не наивные политики, это выглядит неискренне», - написала Ю.ТИМОШЕНКО в статье «Об аресте», размещенной на ее персональном сайте.

Лидер «Батькивщины» убеждена, что все судебные решения принимаются по заказу действующего главы государства. "Скажите, какой суд у нас может самостоятельно решить резонансное политическое дело? Какой судья в нашей стране, когда речь идет о политических процессах, примет хоть одно решение без указания с Банковой? Какой суд может хотя бы что-то сказать вопреки позиции ЯНУКОВИЧА? Может, Печерский? Но у уборщицы из Администрации Президента больше реальных полномочий, чем у этого суда. В этих судах уже можно оставить одних только сторожей, которые будут ходить в Администрацию Президента за готовыми приговорами", - считает она.

"В каждом суде "нечвоглод" на "нечвоглоде" сидит и "нечвоглодом" погоняет. Поэтому апеллировать к "честному суду" в Украине могут только те политики, которые являются марионетками режима. Нет у нас честных судов, к сожалению, уже нет", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.