Тимошенко рассказала, почему она не бросилась обниматься с Нечвоглодом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым связывать ее задержание 24 мая с повышением ее личного рейтинга как политика.

Об этом она написала в статье "Об аресте", в которой делится своими впечатлениями о событиях, происходивших 24 мая в Генеральной прокуратуре. Статья размещена на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вчера и сегодня я прочитала много супер-контраверсионных версий от разных людей о том, как выгодно было бы мне сесть в тюрьмю и как это блестяще подняло бы мой рейтинг. Я тем, кто это провозглашает, не пожелаю такого никогда. Я пожелаю только одного - оставайтесь людьми. И все. Этого достаточно", - пишет лидер «Батькивщины».

По ее мнению, говорить о повышении рейтинга путем пребывания в тюрьме могут только те, кто там не бывал и не знает, что такое тюрьма. "Из-за таких же политических преследований мне там уже однажды пришлось побывать, и я знаю, чего стоит такая "командировка". Пребывание там - это не просто унижение, это страдание. Это потеря здоровья и жизни. Стоит ли того какой-либо рейтинг?", - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я верующий человек и, когда обращаюсь к Богу, прошу, чтобы все было хорошо и в нашей стране, и у всех хороших людей. Я ни разу не просила Господа "пристроить" меня на нары, не вымаливала себе арест и камеру в тюрьме, чтобы как на дрожжах вырастал рейтинг", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Вы действительно считаете, что в то мгновение, когда мне сообщили об аресте, я была на седьмом небе от счастья, ринулась обниматься с Нечвоглодом и пить на радостях шампанское?, - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

"Если бы мне было точно известно, что ценой моего ареста Украина чудесным образом будет освобождена от нынешнего криминального режима и в стране воцарится счастье, то я бы, наверно, согласилась. Игра бы стоила свеч. Но арест, наоборот, минимизирует шанс на такой результат, потому что большинство политиков уже победили, найдя свое место во властном пасьянсе и играя по согласованным сценариям. Почти не осталось тех, кто готов и может остановить орду", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает уместным вспомнить в этой ситуации русского писателя Александра Солженицына, который писал в романе "Архипелаг ГУЛАГ": "...А что, если бы каждый из арестованных сталинским режимом не шел молча, как овца к мясорубке, а кричал, упирался, оказывал сопротивление, или проломил бы кому-то из сатрапов голову... Возможно, тогда бы страна была другой...".

"Может, нам тоже нужно не только не молчать, но и говорить вслух именно такие слова, которые помогут сохранить Украину, свободную Украину для последующих поколений, спасти ее от этих дикарей? В конечном итоге, у каждого есть выбор. Можно наплевать на все, покинуть свою страну и жить в другой, более успешной, которую веками строил другой народ. Так, к сожалению, вынуждены сегодня делать миллионы украинцев, которые устали бороться, которые хотят просто жить где-то в зажиточной стране в комфортных условиях. А можно сознательно идти в эту открытую, зубастую пасть и быть готовыми ко всему... Выбор есть. У каждого. И у меня, и у ЛУЦЕНКО, и у экспертов, и у политологов, и у политиков, и у всех граждан. Я сделала свой выбор. Я буду бороться", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации Генеральной прокуратуры, 23 мая Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о задержании и доставке лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основывается на том, что обвиняемая долгое время уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий. Но, отмечается в сообщении ГПУ, учитывая, что Ю.ТИМОШЕНКО вместе с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО явилась на допрос в Главное следственное управление ГПУ, вопрос о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу следователем пока не решен. Позже первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заверил, что на сегодняшний день причин и необходимости в аресте экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО нет.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО находится под подпиской о невыезде.