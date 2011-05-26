Медики СИЗО о состоянии Луценко: за минувшие сутки потери сознания не было

Медицинские работники СИЗО отмечают незначительное улучшение общего состояния Юрия ЛУЦЕНКО, но с сохранением умеренной общей слабости.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины, напомнив, что Ю.ЛУЦЕНКО находится в медчасти Киевского следственного изолятора под постоянным динамическим наблюдением медработников СИЗО в связи с выходом из голодовки.

Сегодня, согласно заключению медицинского осмотра Ю.ЛУЦЕНКО, отмечается незначительное улучшение его общего состояния, но с сохранением умеренной общей слабости. За минувшие сутки потери сознания не было. Гемодинамика стабильная, говорится в сообщении.

В течение 25 мая Ю.ЛУЦЕНКО употребил примерно 250 граммов каши, выпил около 3 литров жидкости.

Необходимыми лекарственными средствами для проведения соответствующей терапии медицинская часть СИЗО обеспечена.

Претензий к администрации Киевского следственного изолятора и, в частности, к медобслуживанию Ю.ЛУЦЕНКО не имеет, отмечают в Государственной пенитенциарной службе.