Янукович поедет на сессию ПАСЕ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен принять участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоится в июне этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи в Киеве с Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что рад сегодняшней встрече. По его словам, Украина ценит личный вклад Президента ПАСЕ в развитие диалога между Советом Европы, Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Украиной.

«Я благодарен за приглашение на июньскую сессию ПАСЕ, которое я с удовольствием приму», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что рассчитывает на плодотворные, конструктивные дискуссии с руководством Совета Европы.

В свою очередь, Президент ПАСЕ отметил, что это его пятый визит в Украину со времени избрания на должность.

Он поздравил Украину с председательством в Комитете министров Совета Европы. «Мы ценим приоритеты, которые определены на период председательства Украины в этом комитете», - сказал М.ЧАУШОГЛУ и констатировал, что приоритеты работы комитета совпадают с приоритетами ПАСЕ.