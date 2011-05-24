В Брюсселе создали Парламентский клуб Украина-ЕС

Сегодня в Брюсселе в Европарламенте состоялось учредительное заседание Парламентского клуба Украина-ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в учредительном заседании приняли участие народные депутаты Украины и депутаты Европарламента.

Сопредседатель клуба от украинской стороны, народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, открывая заседание клуба, что тема евроинтеграции на сегодняшний день объединяет большинство политических сил Украины.

“В Украине не очень простая политическая ситуация, нас подчас раздирают внутренние противоречия, у нас бывают очень горячие дискуссии по поводу отдельных законопроектов и очень сложных тем. Но, возможно, единственная тема, которая объединяет этот поляризованный украинский парламент, – это тема европейской интеграции”, - сказала украинский депутат.

“В украинском парламенте сегодня есть несколько очень важных инициатив относительно усиления наших связей с Европейским парламентом, вообще с ЕС, и это важно. Потому что чем больше мы будем общаться, чем больше мы будем сотрудничать, чем больше мы будем иметь связей сегодня, тем скорее мы построим Европу в Украине и будем иметь европейскую страну”, - добавила И.ГЕРАЩЕНКО.

Европейские депутаты, в свою очередь, отметили важность создания клуба для общения и помощи Украине в присоединении к Европейскому Союзу.

“Я не могу представить Европу без Украины”, - отметил, в частности, депутат Европарламента Леонида ДОНСКИС (группа либеральных партий, Литва). По словам депутата, демократическая и процветающая Украина может стать примером для всего региона и, в частности, способствовать демократизации России.

Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ отметил, что нынешний год является стратегически важным для двусторонних отношений, поскольку в этом году стороны планируют завершить переговоры о соглашении об ассоциации и создании зоны свободной торговли, продолжается работа над Планом действий по либерализации визового режима. Кроме того, посол напомнил, что в этом году ЕС осуществляет стратегический пересмотр Европейской политики соседства, а также начинает дискуссии о финансовых перспективах на 2014-2020 годы.

“Для меня, как посла растущее парламентское сотрудничество имеет большое значение”, - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

В ходе обсуждения украинские депутаты отметили, что их бы интересовали вопросы адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, вопросы визовой политики, организации работы внутреннего рынка и, в частности, сельского хозяйства и энергетики, а также общая с Европарламентом оценка реформ, которые происходят в Украине.

Представители Европарламента, в свою очередь, выразили готовность помочь украинским коллегам и заявили о необходимости единства украинского политикума относительно темы евроинтеграции, если Украина действительно ставит цель присоединение к ЕС.